Na kontinentu je běžně 80 000 až 100 000 amerických vojáků, z toho přes 36 000 v Německu. Pentagon oznámil stažení 5 000 vojáků a Trump naznačil další redukce. Přítomnost USA vychází z období po druhé světové válce a studené války a dnes hraje klíčovou roli při operacích v Africe, Arktidě či na Blízkém východě.
Americké síly v Evropě spadají pod velitelství EUCOM, které pokrývá asi 50 zemí. Kromě Německa je kolem 12 000 amerických vojáků v Itálii a asi 10 000 ve Spojeném království. Po ruské invazi na Ukrajinu byly počty navýšeny. Německo zároveň hostí klíčové základny a infrastrukturu včetně letecké základny Ramstein a zařízení pro léčbu zraněných vojáků.
Přítomnost USA v Evropě má i globální význam, protože umožňuje rychlé nasazení sil v jiných regionech. Na evropských základnách je také přibližně 100 amerických jaderných bomb rozmístěných v několika státech Severoatlantické aliance.
Plány na snížení počtů vyvolaly kritiku části amerických politiků, kteří varují před oslabením odstrašení Ruska. Administrativa zároveň zdůrazňuje, že Evropa musí převzít větší odpovědnost za vlastní obranu a zvýšit výdaje. Německo proto urychluje modernizaci armády a plánuje navýšení počtu vojáků i rezervistů.
Zdroj: Associated Press (USA)