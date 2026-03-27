Jde mimo jiné o střely protivzdušné obrany financované v rámci programu PURL, který umožňuje spojencům Severoatlantické aliance nakupovat americké zbraně pro Ukrajinu. Zároveň má být asi 750 milionů dolarů z PURL využito k doplnění vlastních zásob americké armády.
Generální tajemník NATO Mark Rutte se k těmto plánům odmítl vyjádřit, uvedl však, že klíčová podpora Ukrajině pokračuje. Program PURL podle něj zajišťuje zásadní vybavení, včetně většiny baterií systémů Patriot.
Ukrajina i evropští lídři vyjadřují obavy, že se pozornost USA přesouvá jinam. Prezident Volodymyr Zelenskyj vyzval Evropu k posílení vlastní výroby protivzdušné obrany a zdůraznil, že Ukrajina potřebuje ochranu před ruskými útoky každý den.
Podle Zelenského bylo během prvních tří dnů konfliktu s Íránem použito více než 800 střel Patriot, což je více, než Ukrajina obdržela za celou dobu ruské invaze.
Zdroj: Euronews (Francie)