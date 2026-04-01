    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Americké pozemní síly míří na Blízký východ

    1. dubna 2026  17:06
    Spojené státy přesouvají do regionu Blízkého východu pozemní síly schopné bojového nasazení v souvislosti s eskalací konfliktu s Íránem.  

    Americká armáda | foto: @USARMY

    Do oblasti dorazilo nejméně 2 500 mariňáků a námořníků na palubě lodi USS Tripoli spolu s leteckými prostředky a jednotkami rychlé reakce. Nasazeny jsou také prvky 82. výsadkové divize, určené k rychlému nasazení v nepřátelském prostředí.

    Tyto jednotky nejsou určeny pro rozsáhlou okupaci, ale pro flexibilní operace, jako jsou výsadky, zajištění infrastruktury, evakuace civilistů či omezené bojové akce. Jejich přítomnost rozšiřuje možnosti USA nad rámec leteckých a námořních úderů.

    Přesun sil neznamená zahájení pozemní války, ale ukazuje přípravu na tuto možnost. Podle informací existují plány na omezené operace na území Íránu, které však nebyly schváleny. Přítomnost jednotek zároveň zkracuje čas potřebný k případnému zásahu.

    Američtí představitelé nadále zdůrazňují, že cíle lze dosáhnout i bez nasazení pozemních sil v Íránu. Írán naopak varoval, že na případný příchod amerických vojáků bude reagovat silou, což podtrhuje riziko další eskalace konfliktu.

    Zdroj: Military.com (USA)

    dkr; natoaktual.cz

