    USA použily tajný letoun v civilních barvách při prvním úderu na loď v Karibiku

    14. ledna 2026  16:15
    Letoun použitý při prvním americkém vojenském úderu na údajnou loď převážející drogy v Karibiku byl součástí přísně utajovaného programu a měl civilní nátěr.  

    Americký úder na člun u pobřeží Venezuely, který podle Pentagonu pašoval drogy | foto: @DeptofWar

    Podle zdrojů obeznámených s operací to vyvolalo okamžitou pozornost a vážné obavy v Kongresu, kde se zákonodárci začali na použití stroje ptát během zářijových brífinků. Letoun je běžně využíván k průzkumným a sledovacím misím a nenesl typické šedé zbarvení vojenských letadel.

    Představitelé administrativy zákonodárcům tvrdili, že se nejednalo o předstírání civilního statusu dotčeného letadla, protože letoun používal vojenský transpondér a měl vojenské evidenční číslo na ocase. Pentagon zároveň uvedl, že operace byla časově naléhavá a šlo o nejrychleji dostupný prostředek. Některé zdroje však tuto argumentaci zpochybnily s tím, že operaci předcházely měsíce příprav.

    „Bylo k dispozici neomezené množství prostředků, ale vybrali si zrovna tenhle,“ řekl zdroj obeznámený se záležitostí. „Americká armáda využívá širokou škálu standardních i nestandardních letounů v závislosti na požadavcích mise,“ uvedl naopak tiskový mluvčí Pentagonu Kingsley Wilson

    Použití takového letounu otevřelo i právní otázky. Válečné právo zakazuje vojákům vydávat se za civilisty při podniknutí útoků na nepřítele. Podle právních expertů ale situace není jednoznačná, protože operace v Karibiku nejsou formálně považovány za válku. Pravidla o lsti se proto nemusejí uplatnit. „Nejsme v ozbrojeném konfliktu. V paradigmatu vymáhání práva byly raketové údery už tak nelegální bez ohledu na to, jak letoun vypadal,“ vysvětlil Daniel Maurer, plukovník ve výslužbě a bývalý vojenský právník.

    Zdroj: CNN (USA)

    vst; natoaktual.cz

