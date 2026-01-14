Podle zdrojů obeznámených s operací to vyvolalo okamžitou pozornost a vážné obavy v Kongresu, kde se zákonodárci začali na použití stroje ptát během zářijových brífinků. Letoun je běžně využíván k průzkumným a sledovacím misím a nenesl typické šedé zbarvení vojenských letadel.
Představitelé administrativy zákonodárcům tvrdili, že se nejednalo o předstírání civilního statusu dotčeného letadla, protože letoun používal vojenský transpondér a měl vojenské evidenční číslo na ocase. Pentagon zároveň uvedl, že operace byla časově naléhavá a šlo o nejrychleji dostupný prostředek. Některé zdroje však tuto argumentaci zpochybnily s tím, že operaci předcházely měsíce příprav.
„Bylo k dispozici neomezené množství prostředků, ale vybrali si zrovna tenhle,“ řekl zdroj obeznámený se záležitostí. „Americká armáda využívá širokou škálu standardních i nestandardních letounů v závislosti na požadavcích mise,“ uvedl naopak tiskový mluvčí Pentagonu Kingsley Wilson
Použití takového letounu otevřelo i právní otázky. Válečné právo zakazuje vojákům vydávat se za civilisty při podniknutí útoků na nepřítele. Podle právních expertů ale situace není jednoznačná, protože operace v Karibiku nejsou formálně považovány za válku. Pravidla o lsti se proto nemusejí uplatnit. „Nejsme v ozbrojeném konfliktu. V paradigmatu vymáhání práva byly raketové údery už tak nelegální bez ohledu na to, jak letoun vypadal,“ vysvětlil Daniel Maurer, plukovník ve výslužbě a bývalý vojenský právník.
Zdroj: CNN (USA)