Podle Pentagonu šlo o první případ od konce druhé světové války, kdy americká ponorka v boji zničila nepřátelskou loď torpédem. Plavidlo třídy Moudge s přibližně 180 členy posádky bylo zasaženo asi 20 námořních mil jižně od srílanského města Galle. Srílanské úřady uvedly, že bylo nalezeno několik těl, 32 zraněných námořníků bylo zachráněno a kolem stovky dalších se pohřešuje.
„Včera v Indickém oceánu americká ponorka potopila íránskou vojenskou loď, která si myslela, že je v mezinárodních vodách v bezpečí. Místo toho ji potopilo torpédo. Tichá smrt. První potopení nepřátelské lodi torpédem od druhé světové války,“ uvedl americký ministr obrany Pete Hegseth na tiskové konferenci. Podle předsedy sboru náčelníků štábů Dana Caina fregatu zničilo jediné torpédo Mark 48 vypálené z americké útočné ponorky. Pentagon zároveň zveřejnil infračervené záběry výbuchu, který zničil záď lodi před jejím potopením.
Caine uvedl, že americké síly v rámci operace Epic Fury zničily více než dvacet íránských námořních plavidel a výrazně oslabily íránskou přítomnost na moři. Identita ponorky, která torpédo vypálila, nebyla z bezpečnostních důvodů zveřejněna.
Zdroj: Military.com (USA)