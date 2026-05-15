Spor vyvolala kritika německého kancléře Friedricha Merze vůči americko-izraelské válce s Íránem.
Přesun jednotky byl již v pokročilé fázi příprav, část techniky byla na cestě z Texasu do Evropy. NATO však uvedlo, že rotační síly nejsou součástí oficiálních obranných plánů aliance a změna neovlivní její odstrašující schopnosti na východním křídle.
Rozhodnutí pravděpodobně vyvolá zklamání ve Varšavě, kde se v posledních týdnech spekulovalo o možném přesunu části amerických vojáků z Německa do Polska. NATO zároveň připustilo, že z Německa může být staženo ještě dalších 1 000 vojáků.
Zdroj: Euronews (Francie)