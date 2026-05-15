    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    USA překvapivě ruší plánované vyslání vojáků do Polska

    15. května 2026  21:43
    Spojené státy zrušily plánované vyslání 4 000 vojáků do Polska, které měly nahradit americkou jednotku, jejíž nasazení v rámci rotace právě končí. Rozhodnutí souvisí s širším plánem Pentagonu stáhnout 5 000 amerických vojáků z Německa po zhoršení vztahů mezi Washingtonem a Berlínem.  

    Američtí výsadkáři v Polsku. Dalších 450 vojáků vyšle Pentagon v nejbližších dnech do Pobaltí. | foto: MON

    Spor vyvolala kritika německého kancléře Friedricha Merze vůči americko-izraelské válce s Íránem.

    Přesun jednotky byl již v pokročilé fázi příprav, část techniky byla na cestě z Texasu do Evropy. NATO však uvedlo, že rotační síly nejsou součástí oficiálních obranných plánů aliance a změna neovlivní její odstrašující schopnosti na východním křídle.

    Rozhodnutí pravděpodobně vyvolá zklamání ve Varšavě, kde se v posledních týdnech spekulovalo o možném přesunu části amerických vojáků z Německa do Polska. NATO zároveň připustilo, že z Německa může být staženo ještě dalších 1 000 vojáků.

    Zdroj: Euronews (Francie)

    dkr; natoaktual.cz

