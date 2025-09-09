natoaktual.cz

    USA zruší vojenskou pomoc pobaltským státům

    9. září 2025  16:09
    Spojené státy ukončí dlouhodobou vojenskou pomoc podél hranic Evropské unie s Ruskem.  

    ilustrační foto. | foto: @Lithuanian_MoD

    Cílem je přimět evropské země, aby převzaly větší odpovědnost za vlastní obranu. „Minulý týden americké ministerstvo obrany informovalo, že počínaje příštím finančním rokem bude financování sníženo na nulu,“ uvedl ředitel odboru obranné politiky litevského ministerstva obrany Vaidotas Urbelis.

    Podle deníku Financial Times sdělili američtí představitelé evropským diplomatům, že Washington již nebude financovat programy zaměřené na výcvik a vybavování východoevropských armád v příhraničí s Ruskem. Deník Washington Post doplnil, že škrty dosahují řádu několika stovek milionů dolarů.

    „V případě Litvy by se opatření dotklo nákupu amerických zbraní a dalšího vybavení i výcviku,“ upřesnil Urbelis. Dodal však, že to nebude mít dopad na přítomnost amerických vojsk v regionu, která je financována ze samostatného rozpočtu USA. Podle představitele litevského ministerstva obrany americké prostředky na výcvik a vybavení dosud pokrývaly 30 až 80 procent celkové vojenské pomoci, kterou země získávala.

    Zdroj: Euractiv(Belgie)

    aam; natoaktual.cz

