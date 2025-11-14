Americký ministr obrany Pete Hegseth oznámil, že nová operace je vedena společnou pracovní skupinou Southern Spear ve spolupráci s velitelstvím SOUTHCOM.
Jižní velitelství (SOUTHCOM) je jedním z jedenácti bojových velitelství americké armády. Odpovídá za krizové plánování, vojenské operace a bezpečnostní spolupráci v 31 zemích Střední Ameriky, Jižní Ameriky a Karibiku.
Minulý týden dorazila do vod Karibiku a Latinské Ameriky největší letadlová loď světa, USS Gerald R. Ford, což dále posílilo už tak rozsáhlou americkou námořní přítomnost v regionu. Washington uvedl, že cílem zvýšeného nasazení je potlačit činnost nadnárodních zločineckých gangů a chránit USA před nelegálními drogami.
V rámci své kampaně proti obchodování s narkotiky provedly USA vojenské údery proti několika plavidlům v Karibiku a východním Pacifiku, která označily za „drogové lodě“. Při těchto útocích zahynuly desítky lidí.
Zdroj: Deutsche Welle (Německo)