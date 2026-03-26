Uvedl to velitel amerického Ústředního velitelství (CENTCOM) admirál Brad Cooper.
Napětí v regionu eskaluje od 28. února, kdy USA a Izrael zahájily společný útok na Írán, při němž zahynulo více než 1300 lidí, včetně bývalého nejvyššího vůdce Alího Chameneího. Írán reagoval útoky dronů a raket namířenými proti Izraeli a zemím Perského zálivu, kde se nacházejí americké vojenské základny a další prostředky.
Cooper uvedl, že USA zničily 92 procent největších plavidel íránského námořnictva. Podle Coopera Spojené státy také významně omezily íránské námořní schopnosti v oblasti dronů a raket. „Také jsme režimu odstranili schopnost je obnovit,“ uvedl.
Od zahájení operace bylo zabito třináct amerických vojáků a dalších zhruba 290 utrpělo zranění.
Zdroj: Anadolu Ajansı (Turecko)