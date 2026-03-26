    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    USA v Íránu zasáhly více než 10 000 cílů

    26. března 2026  17:08
    Spojené státy v rámci probíhající operace zasáhly více než 10 000 cílů v Íránu, včetně desítek námořních plavidel a raketových zařízení.  

    ilustrační foto. | foto: @USNavy

    Uvedl to velitel amerického Ústředního velitelství (CENTCOM) admirál Brad Cooper.

    Napětí v regionu eskaluje od 28. února, kdy USA a Izrael zahájily společný útok na Írán, při němž zahynulo více než 1300 lidí, včetně bývalého nejvyššího vůdce Alího Chameneího. Írán reagoval útoky dronů a raket namířenými proti Izraeli a zemím Perského zálivu, kde se nacházejí americké vojenské základny a další prostředky.

    Cooper uvedl, že USA zničily 92 procent největších plavidel íránského námořnictva. Podle Coopera Spojené státy také významně omezily íránské námořní schopnosti v oblasti dronů a raket. „Také jsme režimu odstranili schopnost je obnovit,“ uvedl.

    Od zahájení operace bylo zabito třináct amerických vojáků a dalších zhruba 290 utrpělo zranění.

    Zdroj: Anadolu Ajansı (Turecko)

    aam; natoaktual.cz

