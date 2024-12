„Prohlubující se vazby mezi protivníky Spojených států amerických představují pro Ameriku riziko,“ prohlásil Rutte v rozhovoru a zdůraznil, že během schůzky s Trumpem na něj apeloval, aby zůstal věrný NATO a pokračoval v podpoře Ukrajiny.

Rutte v rozhovoru zdůraznil vážná rizika vyplývající z dodávek raketových technologií z Ruska do Severní Koreje a finančních toků do Íránu.

„Čínský prezident Si Ťin-pching by se mohl inspirovat do budoucna, pokud Ukrajina nezíská dobrou dohodu,“ upozornil Rutte na situaci mezi Tchaj-wanem a Čínou. Podle Rutteho je v tuto chvíli nejdůležitější nadále podporovat Ukrajinu a zajistit, aby ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vstoupil do mírových jednání z pozice síly.

Zdroj: Financial Times (Velká Británie)