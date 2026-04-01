Důvodem je dle jeho slov neochota některých spojenců podpořit americkou vojenskou kampaň na Blízkém východě. Podle něj by měl konečné rozhodnutí učinit americký prezident Donald Trump.
Rubio kritizoval spojence za to, že odmítají umožnit využití svých vojenských základen, přestože USA podle něj nežádají přímé zapojení do bojů. Varoval, že aliance by se mohla stát „jednosměrnou ulicí“.
Některé evropské země, včetně Itálie a Španělska, odmítly americké žádosti, zatímco další státy omezily podporu na obranné aktivity a vyzývají k deeskalaci konfliktu.
Zdroj: Anadolu Agency (Turecko)