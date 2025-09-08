natoaktual.cz

    8. září 2025  18:52
    Jednotka odstřelovačů ochranné služby Spojených států amerických byla v letech 2020–2024 obsazena o 73 % méně, než vyžadovaly úkoly.  

    Americký prezident Donald Trump na summitu NATO v Haagu (25. června 2025) | foto: NATO Photos

    Vyplývá to ze zprávy inspektora ministerstva vnitřní bezpečnosti, která byla sepsána po pokusu o atentát na amerického prezidenta Donalda Trumpa v Pensylvánii v červenci 2024.

    Útočník tehdy zastřelil jednoho člověka a dva zranil, než byl sám odstřelovačem usmrcen. „Nedostatečné personální obsazení a výcvik mohou vést ke zranění nebo k atentátu na nejvyšší představitele naší země a ohrozit pocit bezpečí celé společnosti,“ uvádí zpráva.

    Podle zprávy nedostatečný počet lidí vedl k extrémnímu množství přesčasů a k nasazování střelců bez splněné povinné kvalifikace. Někteří neabsolvovali ani pravidelné přezkoušení ze střelby, přesto chránili bývalého amerického prezidenta Joea Bidena a další představitele. Inspektor varoval, že takové mezery mohly ohrozit životy nejvyšších představitelů.

    Ochranná služba již snížila nároky pro uchazeče, nabízí bonusy a očekává doplnění stavu do roku 2026.

    Zdroj: Military.com(USA)

    vst; natoaktual.cz

