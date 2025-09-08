Vyplývá to ze zprávy inspektora ministerstva vnitřní bezpečnosti, která byla sepsána po pokusu o atentát na amerického prezidenta Donalda Trumpa v Pensylvánii v červenci 2024.
Útočník tehdy zastřelil jednoho člověka a dva zranil, než byl sám odstřelovačem usmrcen. „Nedostatečné personální obsazení a výcvik mohou vést ke zranění nebo k atentátu na nejvyšší představitele naší země a ohrozit pocit bezpečí celé společnosti,“ uvádí zpráva.
Podle zprávy nedostatečný počet lidí vedl k extrémnímu množství přesčasů a k nasazování střelců bez splněné povinné kvalifikace. Někteří neabsolvovali ani pravidelné přezkoušení ze střelby, přesto chránili bývalého amerického prezidenta Joea Bidena a další představitele. Inspektor varoval, že takové mezery mohly ohrozit životy nejvyšších představitelů.
Ochranná služba již snížila nároky pro uchazeče, nabízí bonusy a očekává doplnění stavu do roku 2026.
Zdroj: Military.com(USA)