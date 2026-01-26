„Americké síly se budou soustředit na obranu vlasti a indo-pacifický region, naši spojenci a partneři jinde převezmou hlavní odpovědnost za svou vlastní obranu s klíčovou, avšak omezenější podporou amerických sil,“ uvádí dokument Národní obranná strategie pro rok 2026 (NDS). Zároveň mění tón vůči tradičním protivníkům: vyzývá k respektujícím vztahům s Pekingem a hrozbu z Ruska označuje za trvalou, ale zvládnutelnou, která dopadá na východní členy Severoatlantické aliance.
Dokument se nezmiňuje o Tchaj-wanu a ostře se vymezuje vůči předchozí administrativě Joea Bidena. Ta v předchozí NDS označovala Čínu za nejzásadnější výzvu a Rusko za akutní hrozbu. Strategie Trumpovy administrativy kritizuje zanedbání ochrany hranic, které mělo vést k záplavě nelegálních cizinců a rozsáhlému pašování narkotik. „Bezpečnost hranic je národní bezpečností,“ uvádí dokument a zmiňuje snahu utěsnit hranice, odrazit invaze a deportovat nelegální cizince.
NDS také neobsahuje zmínku o rizicích klimatické změny a na vrchol agendy staví Latinskou Ameriku. Pentagon chce obnovit vojenskou dominanci USA na západní polokouli. Text uvádí, že od loňského návratu do úřadu Trump opakovaně nasazoval armádu v Latinské Americe, včetně razie, při níž byl zajat venezuelský prezident Nicolás Maduro s manželkou, a úderů na více než 30 lodí, při nichž zemřelo přes 100 lidí. Administrativa podle textu nepředložila definitivní důkazy o pašování drog a experti i organizace pro lidská práva mluví o pravděpodobných mimosoudních popravách.
Zdroj: Al Džazíra (Katar)