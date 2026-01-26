natoaktual.cz

Nové factboxy

Víte, k čemu slouží Parlamentní
hromáždění NATO?

  • natoaktual.cz
  • Zpravodajství
  • Informační centrum o NATO
  • nato.idnes.cz
    •

    Zpravodajství

    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Národní obranná strategie USA: důraz na domov, omezení pomoci spojencům

    26. ledna 2026  22:11
    Americká armáda bude podle nového strategického dokumentu Pentagonu prioritně chránit svou vlast, odstrašovat Čínu a spojencům v Evropě i jinde poskytovat omezenější podporu.  

    Americké ministerstvo obrany | foto: Google maps

    „Americké síly se budou soustředit na obranu vlasti a indo-pacifický region, naši spojenci a partneři jinde převezmou hlavní odpovědnost za svou vlastní obranu s klíčovou, avšak omezenější podporou amerických sil,“ uvádí dokument Národní obranná strategie pro rok 2026 (NDS). Zároveň mění tón vůči tradičním protivníkům: vyzývá k respektujícím vztahům s Pekingem a hrozbu z Ruska označuje za trvalou, ale zvládnutelnou, která dopadá na východní členy Severoatlantické aliance.

    Dokument se nezmiňuje o Tchaj-wanu a ostře se vymezuje vůči předchozí administrativě Joea Bidena. Ta v předchozí NDS označovala Čínu za nejzásadnější výzvu a Rusko za akutní hrozbu. Strategie Trumpovy administrativy kritizuje zanedbání ochrany hranic, které mělo vést k záplavě nelegálních cizinců a rozsáhlému pašování narkotik. „Bezpečnost hranic je národní bezpečností,“ uvádí dokument a zmiňuje snahu utěsnit hranice, odrazit invaze a deportovat nelegální cizince.

    NDS také neobsahuje zmínku o rizicích klimatické změny a na vrchol agendy staví Latinskou Ameriku. Pentagon chce obnovit vojenskou dominanci USA na západní polokouli. Text uvádí, že od loňského návratu do úřadu Trump opakovaně nasazoval armádu v Latinské Americe, včetně razie, při níž byl zajat venezuelský prezident Nicolás Maduro s manželkou, a úderů na více než 30 lodí, při nichž zemřelo přes 100 lidí. Administrativa podle textu nepředložila definitivní důkazy o pašování drog a experti i organizace pro lidská práva mluví o pravděpodobných mimosoudních popravách.

    Zdroj: Al Džazíra (Katar)

    vst; natoaktual.cz

    Barista i záchranář u kanónu

    Říjen 2019

    Poprvé v historii nechala armáda záložáky pálit z kanónů ostrými

    Dny NATO v Ostravě

    Září 2019

    Dny NATO navštívilo 220 tisíc lidí, ukázaly i nové vrtulníky pro armádu.

    Továrna na instruktory

    Červenec 2019

    Britský poradní tým s pomocí Čechů vyškolil už přes 9 500 vojenských instruktorů.

    Mraky prachu, vedro a léčky

    Červen 2019

    Jak vypadá příprava českých vojáků na misi v africkém Mali.

    Partneři portálu

    NATO PDD iDnes.cz Newton Media