    USA do Nigérie vyslaly malý vojenský tým, aby posílily boj proti džihádistům

    4. února 2026  16:16
    Spojené státy vyslaly do Nigérie malý vojenský tým.  

    Nigerijské protiteroristické síly | foto: @HQNigerianArmy

    Administrativa prezidenta Donalda Trumpa na nigerijskou vládu v otázce boje proti džihádistickému násilí střídavě vyvíjí tlak a zároveň jí poskytuje podporu.

    Generál Dagvin Anderson, velitel Amerického afrického velitelství (AFRICOM), uvedl po úderech, které USA zahájily proti militantům v Nigérii, že se obě země rozhodly prohloubit spolupráci. „Shodli jsme se, že musíme spolupracovat na dalším postupu v regionu,“ řekl Anderson.

    Trump opakovaně tvrdí, že v Nigérii dochází ke genocidě křesťanů, což nigerijská vláda i řada nezávislých expertů odmítá. Podle nich bezpečnostní krize v zemi dopadá na křesťany i muslimy a oběti jsou často zabíjeny bez rozdílu.

    AFRICOM minulý měsíc sdělil, že americká armáda v rámci boje proti džihádistům — včetně odnoží napojených na Islámský stát — zvýší dodávky vybavení a rozšíří sdílení zpravodajských informací s Nigérií.

    Zdroj: Le Monde (Francie)

    vst; natoaktual.cz

