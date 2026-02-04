Administrativa prezidenta Donalda Trumpa na nigerijskou vládu v otázce boje proti džihádistickému násilí střídavě vyvíjí tlak a zároveň jí poskytuje podporu.
Generál Dagvin Anderson, velitel Amerického afrického velitelství (AFRICOM), uvedl po úderech, které USA zahájily proti militantům v Nigérii, že se obě země rozhodly prohloubit spolupráci. „Shodli jsme se, že musíme spolupracovat na dalším postupu v regionu,“ řekl Anderson.
Trump opakovaně tvrdí, že v Nigérii dochází ke genocidě křesťanů, což nigerijská vláda i řada nezávislých expertů odmítá. Podle nich bezpečnostní krize v zemi dopadá na křesťany i muslimy a oběti jsou často zabíjeny bez rozdílu.
AFRICOM minulý měsíc sdělil, že americká armáda v rámci boje proti džihádistům — včetně odnoží napojených na Islámský stát — zvýší dodávky vybavení a rozšíří sdílení zpravodajských informací s Nigérií.
Zdroj: Le Monde (Francie)