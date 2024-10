Někteří z klíčových členů Aliance se k pozvání Ukrajiny do NATO moc nemají, protože se obávají možného zapletení do války s Ruskem.

Podle anonymních zdrojů okamžité pozvání nepodporují Spojené státy americké a Německo. Zelenskyj ve svém plánu vítězství požádal o okamžité pozvání, ale je si vědom toho, že vstup do Aliance bude možný až po skončení války s Ruskem. Pro Ukrajinu je zásadní získat pozvání už během války.

Německo a USA nejsou jediné členské země, které brzdí pozvání Ukrajiny do NATO. Maďarsko a Slovensko také odporují, ale postupují při tom jinak, protože oba současní premiéři zastávají obecně proruský postoj. Maďarský premiér Viktor Orbán blokuje rozhodnutí Evropské unie na vyzbrojení Ukrajiny a také vystoupil z programu NATO na poskytování zbraní Kyjevu.

Slovenský premiér Robert Fico na začátku tohoto měsíce slíbil, že nikdy neodsouhlasí vstup Ukrajiny do NATO. Podle Fica by to byl dobrý základ pro třetí světovou válku. Ale jsou i další země vůči tomuto tématu zdrženlivější.

„Snažíme se o to, aby se NATO nestalo jednou ze stran probíhající války. Mohlo by to způsobit větší katastrofu,“ prohlásil německý kancléř Scholz při návštěvě amerického prezidenta Joea Bidena. Postoj Bidenovy administrativy dlouhodobě zní, že přijetí Ukrajiny do NATO by nastalo po skončení války, ale není stanoven žádný časový rámec.

