„Pokud jsou ruskými spolubojovníky a jejich záměrem je účastnit se této války na straně Ruska, je to velmi závažný problém, který bude mít dopady nejen v Evropě, ale také v indopacifickém regionu,“ prohlásil Austin.

Nasazení severokorejských vojáků v bojové zóně by znamenalo výrazné rozšíření války Vladimira Putina na Ukrajině a mohlo by to přimět západní spojence k aktivnějšímu zapojení do konfliktu.

„Spojenci potvrdili důkazy o nasazení jednotek Korejské lidově demokratické republiky v Rusku. Pokud tyto jednotky míří do bojů na Ukrajině, bude to znamenat výraznou eskalaci severokorejské podpory nelegální války Ruska a další důkaz o značných ztrátách, které Rusko na frontách utrpělo,“ uvedla Dakhlallah.

Záležitost je aktivně konzultována v rámci Aliance. Kyjev již zveřejnil video, ve kterém v korejštině vyzývá vojáky KLDR, aby se vzdali, jakmile budou nasazeni do bojů na Ukrajině.

Zdroj: Politico (Belgie)