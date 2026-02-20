Washington zároveň prosazuje omezení mírové operace v Kosovu a chce zabránit tomu, aby se Ukrajina a indopacifičtí partneři formálně účastnili červencového summitu NATO v Ankaře. Cílem je vrátit Alianci k roli úzce vymezeného euroatlantického obranného paktu a omezit takzvané „out-of-area“ aktivity, což je interně označováno jako návrat k původnímu modelu Severoatlantické aliance.
Tento přístup vychází z širší snahy Bílého domu soustředit se na základní národní bezpečnost. Náměstek šéfa Pentagonu Elbridge Colby mluvil o koncepci NATO 3.0 a zdůraznil, že ne každá mise může být nejvyšší prioritou. Zároveň ale ujišťoval, že Spojené státy zůstávají oddané bezpečnosti Evropy. „Opustit zahraniční iniciativy Aliance není správný přístup. Partnerství jsou klíčová pro odstrašení a obranu,“ řekl jeden ze čtyř diplomatů.
Nejkonkrétnější tlak se týká Iráku, kde NATO udržuje poradní misi zaměřenou na posílení bezpečnostních institucí Iráku. Washington chce její konec už letos na podzim, zatímco část spojenců prosazuje spíše postupné zmenšení.
Podobně citlivá je debata o misi KFOR v Kosovu, kterou někteří považují za nepostradatelnou pro regionální stabilitu. Podle představitelů NATO zatím neexistuje žádný časový plán pro ukončení těchto operací a o jejich osudu musí rozhodnout všech dvaatřicet členů NATO.
