Daalder uvedl, že NATO je „rozbité“ a důvěra Evropy v USA výrazně klesla. Podle něj se to projevuje tím, že některé evropské země odmítají podpořit americké operace nebo omezují využití svých základen a vzdušného prostoru.
Trump opakovaně označuje NATO za „papírového tygra“ a zvažuje odchod USA z aliance. Ačkoli americká legislativa vyžaduje souhlas Senátu, podle některých názorů by prezident mohl tento krok prosadit. Vedle formálního odchodu existují i jiné možnosti, jak roli USA oslabit, například stažením vojsk či omezením personálního zapojení v aliančních strukturách.
Bez Spojených států by NATO čelilo zásadním problémům, zejména kvůli chybějícím vojenským kapacitám, zpravodajství a velení. Studie International Institute for Security Studies upozorňuje, že by Evropa musela výrazně navýšit investice a nahradit klíčové americké schopnosti, což by vyžadovalo stovky miliard až bilion dolarů.
Přesto část expertů soudí, že aliance by mohla pokračovat s větším důrazem na evropské vedení. Některé státy zároveň zvažují alternativní bezpečnostní uspořádání, například hlubší spolupráci v oblasti jaderného odstrašení. Generální tajemník NATO Mark Rutte se snaží napětí zmírňovat a zdůrazňuje jednotu aliance, přestože rozdílné postoje k válce s Íránem zůstávají.
Zdroj: Deutsche Welle (Německo)