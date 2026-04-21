Víte, k čemu slouží Parlamentní
hromáždění NATO?

    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Aliance je rozbitá. Evropa zvažuje budoucnost NATO bez USA

    21. dubna 2026  16:21
    Severoatlantická aliance čelí podle bývalého amerického velvyslance při NATO Ivo Daaldera nejhlubší krizi ve své historii. Napětí mezi administrativou Donalda Trumpa a evropskými spojenci v souvislosti s válkou proti Íránu vedlo k zásadnímu oslabení transatlantických vztahů.  

    Šéf NATO Mark Rutte s americkým prezidentem Donaldem Trumpem v Bílém domě (14. července 2025) | foto: NATO Photos

    Daalder uvedl, že NATO je „rozbité“ a důvěra Evropy v USA výrazně klesla. Podle něj se to projevuje tím, že některé evropské země odmítají podpořit americké operace nebo omezují využití svých základen a vzdušného prostoru.

    Trump opakovaně označuje NATO za „papírového tygra“ a zvažuje odchod USA z aliance. Ačkoli americká legislativa vyžaduje souhlas Senátu, podle některých názorů by prezident mohl tento krok prosadit. Vedle formálního odchodu existují i jiné možnosti, jak roli USA oslabit, například stažením vojsk či omezením personálního zapojení v aliančních strukturách.

    Bez Spojených států by NATO čelilo zásadním problémům, zejména kvůli chybějícím vojenským kapacitám, zpravodajství a velení. Studie International Institute for Security Studies upozorňuje, že by Evropa musela výrazně navýšit investice a nahradit klíčové americké schopnosti, což by vyžadovalo stovky miliard až bilion dolarů.

    Přesto část expertů soudí, že aliance by mohla pokračovat s větším důrazem na evropské vedení. Některé státy zároveň zvažují alternativní bezpečnostní uspořádání, například hlubší spolupráci v oblasti jaderného odstrašení. Generální tajemník NATO Mark Rutte se snaží napětí zmírňovat a zdůrazňuje jednotu aliance, přestože rozdílné postoje k válce s Íránem zůstávají.

    Zdroj: Deutsche Welle (Německo)

    dkr; natoaktual.cz

