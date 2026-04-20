    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    USA zadržely íránskou loď u Hormuzského průlivu

    20. dubna 2026  17:51
    Armáda Spojených států zadržela íránskou kontejnerovou loď, která se pokusila prolomit americkou blokádu u Hormuzského průlivu.  

    Manévry iránského námořnictva v Hormuzském průlivu | foto: Záběry iránské televize

    Jde o první takový zásah od zahájení blokády íránských přístavů. Podle amerického prezidenta Donalda Trumpa loď neuposlechla výzvy k zastavení a americké námořnictvo ji zastavilo palbou, následně ji převzali mariňáci. „Naše námořnictvo je zastavilo tím, že zasáhlo strojovnu,“ uvedl Trump

    Írán označil zásah za pirátství a porušení příměří platného od 8. dubna a pohrozil odvetou. Událost zároveň zpochybnila plánovaná jednání mezi USA a Íránem, která měla pokračovat v Pákistánu. Teherán účast zatím nepotvrdil a podle státních médií rozhovory odmítl kvůli blokádě a požadavkům Washingtonu.

    Zásah proběhl poblíž hranic s Pákistánem, kdy americké jednotky z vrtulníku obsadily loď Touska. Incident zvyšuje napětí mezi oběma zeměmi a hrozí dalším prohloubením energetické krize i obnovením bojů, které si již vyžádaly tisíce obětí v regionu.

    Zdroj: The Guardian (Velká Británie)

    vst; natoaktual.cz

    Barista i záchranář u kanónu

    Říjen 2019

    Poprvé v historii nechala armáda záložáky pálit z kanónů ostrými

    Dny NATO v Ostravě

    Září 2019

    Dny NATO navštívilo 220 tisíc lidí, ukázaly i nové vrtulníky pro armádu.

    Továrna na instruktory

    Červenec 2019

    Britský poradní tým s pomocí Čechů vyškolil už přes 9 500 vojenských instruktorů.

    Mraky prachu, vedro a léčky

    Červen 2019

    Jak vypadá příprava českých vojáků na misi v africkém Mali.

