Jde o první takový zásah od zahájení blokády íránských přístavů. Podle amerického prezidenta Donalda Trumpa loď neuposlechla výzvy k zastavení a americké námořnictvo ji zastavilo palbou, následně ji převzali mariňáci. „Naše námořnictvo je zastavilo tím, že zasáhlo strojovnu,“ uvedl Trump
Írán označil zásah za pirátství a porušení příměří platného od 8. dubna a pohrozil odvetou. Událost zároveň zpochybnila plánovaná jednání mezi USA a Íránem, která měla pokračovat v Pákistánu. Teherán účast zatím nepotvrdil a podle státních médií rozhovory odmítl kvůli blokádě a požadavkům Washingtonu.
Zásah proběhl poblíž hranic s Pákistánem, kdy americké jednotky z vrtulníku obsadily loď Touska. Incident zvyšuje napětí mezi oběma zeměmi a hrozí dalším prohloubením energetické krize i obnovením bojů, které si již vyžádaly tisíce obětí v regionu.
Zdroj: The Guardian (Velká Británie)