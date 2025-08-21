natoaktual.cz

Hledáme stážisty

Máte zájem o stáž v Informačním
centru o NATO? Ozvěte se nám!

  • natoaktual.cz
  • Zpravodajství
  • Informační centrum o NATO
  • nato.idnes.cz
    •

    Zpravodajství

    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Náhlý odchod velitele amerického letectva vyvolává otázku: kdo bude další?

    21. srpna 2025  22:18
    Generál David Allvin, nejvyšší uniformovaný představitel amerického letectva, nečekaně oznámil, že odchází do důchodu a končí ve funkci náčelníka štábu letectva. Podle zákona je funkční období omezeno na čtyři roky, Allvin však odchází po necelých dvou letech.  

    Generál David Allvin | foto: @Whiteman_AFB

    Jedná se tak o nejkratší působení ve funkci náčelníka štábu letectva od roku 1990, kdy byl odvolán generál Michael J. Dugan.

    „Jsem vděčný za příležitost sloužit jako náčelník štábu 23. letecké armády a za důvěru, kterou ve mne vložili ministr Meinka, ministr Hegseth a prezident Trump,“ uvedl Allvin v oficiálním prohlášení. Allvin před nástupem do funkce působil jako zástupce náčelníka štábu a 2. listopadu 2023 vystřídal generála Charlese „CQ“ Browna.

    Jeho rezignace přichází v období rozsáhlých změn v armádním vedení. Od chvíle, kdy se moci ujali Hegseth a Trump, byli z funkcí odvoláni již čtyři vysocí představitelé ozbrojených sil – včetně samotného Browna z postu předsedy Sboru náčelníků štábů, náčelnice námořních operací admirálky Lisy Franchetti a velitelky pobřežní stráže Lindy Fagan.

    Zdroj: Military.com(USA)

    aam; natoaktual.cz

    Barista i záchranář u kanónu

    Říjen 2019

    Poprvé v historii nechala armáda záložáky pálit z kanónů ostrými

    Dny NATO v Ostravě

    Září 2019

    Dny NATO navštívilo 220 tisíc lidí, ukázaly i nové vrtulníky pro armádu.

    Továrna na instruktory

    Červenec 2019

    Britský poradní tým s pomocí Čechů vyškolil už přes 9 500 vojenských instruktorů.

    Mraky prachu, vedro a léčky

    Červen 2019

    Jak vypadá příprava českých vojáků na misi v africkém Mali.

    Partneři portálu

    NATO PDD iDnes.cz Newton Media