Jedná se tak o nejkratší působení ve funkci náčelníka štábu letectva od roku 1990, kdy byl odvolán generál Michael J. Dugan.
„Jsem vděčný za příležitost sloužit jako náčelník štábu 23. letecké armády a za důvěru, kterou ve mne vložili ministr Meinka, ministr Hegseth a prezident Trump,“ uvedl Allvin v oficiálním prohlášení. Allvin před nástupem do funkce působil jako zástupce náčelníka štábu a 2. listopadu 2023 vystřídal generála Charlese „CQ“ Browna.
Jeho rezignace přichází v období rozsáhlých změn v armádním vedení. Od chvíle, kdy se moci ujali Hegseth a Trump, byli z funkcí odvoláni již čtyři vysocí představitelé ozbrojených sil – včetně samotného Browna z postu předsedy Sboru náčelníků štábů, náčelnice námořních operací admirálky Lisy Franchetti a velitelky pobřežní stráže Lindy Fagan.
Zdroj: Military.com(USA)