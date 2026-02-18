natoaktual.cz

    Americká armáda poprvé v historii letecky přepravila mini jaderný reaktor

    18. února 2026  15:43
    Americká armáda uskutečnila vůbec první letecký transport miniaturního jaderného reaktoru.  

    Tři transportní letouny C-17 přepravily komponenty soukromě vyvinutého systému Ward 250 z Kalifornie do Utahu. Krok je součástí širšího úsilí prezidenta Donalda Trumpa o rozšíření využívání pokročilé jaderné energie.

    Podle listu The Wall Street Journal byly nenaplněné reaktorové moduly převezeny z letecké rezervní základny March na leteckou základnu Hill, kde by mělo být zahájeno jejich testování. Reaktor vyvinula společnost Valar Atomics v rámci snahy o urychlení vývoje pokročilých jaderných technologií.

    Trump se zavázal, že do 4. července budou na území Spojených států v provozu alespoň tři „kritické“ reaktory nové generace. Zastánci projektu tvrdí, že kompaktní reaktory mohou zajistit spolehlivé dodávky energie pro odlehlé oblasti či vojenské základny. Kritici naopak upozorňují, že urychlený vývoj soukromě budovaných projektů může vyvolat bezpečnostní rizika.

    Zdroj: Anadolu Agency (Turecko)

