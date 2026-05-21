    Americké průzkumné lety u Kuby vyvolávají napětí

    21. května 2026  16:17
    Americká armáda podle analýzy BBC Verify veřejně vysílá polohu průzkumných letů poblíž Kuby.  

    Prezident Kuby Miguel Diaz-Canel. | foto: wikipedianatoaktual.cz

    Od 11. května operovalo v Karibiku nejméně pět námořních letounů P-8A Poseidon a tři bezpilotní stroje MQ-4C Triton, některé až 80 kilometrů od kubánského pobřeží. Experti uvedli, že zapnuté transpondéry jsou pravděpodobně záměrným signálem amerického dohledu nad oblastí.

    Nasazení letounů přichází v době rostoucího napětí mezi Washingtonem a Havanou po zavedení faktické ropné blokády Kuby. Server Axios zároveň informoval o tom, že Kuba údajně získala drony schopné zasáhnout území USA. Kubánský ministr zahraničí obvinění odmítl a uvedl, že země neusiluje o válku.

    Analytici uvedli, že lety mají odradit Venezuelu a další spojence Kuby od pokusů prolomit blokádu dodávkami paliva. Podle expertů nejde o přípravu invaze, ale o snahu monitorovat lodní dopravu a zvýšit tlak na kubánskou vládu. Americký prezident Donald Trump zároveň vyzval Kubu k uzavření dohody s USA a pohrozil možným zásahem podobným letošní operaci ve Venezuele.

    Zdroj: BBC (Velká Británie)

    dkr; natoaktual.cz

