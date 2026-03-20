Americký prezident Donald Trump uvedl, že prostředky jsou nutné k doplnění munice a vybavení vyčerpaných probíhajícím konfliktem i předchozí pomocí Ukrajině. Pentagon zároveň informoval, že první týden operací stál Spojené státy 11,3 miliardy dolarů.
Žádost přichází v době pokračujících bojů s Íránem v regionu. Americký ministr obrany Pete Hegseth zdůraznil potřebu dalších prostředků i pro možné budoucí operace.
Navrhované financování výrazně převyšuje stávající obranný rozpočet a bude vyžadovat schválení Kongresem. Ačkoli obranné výdaje tradičně získávají podporu obou stran, část veřejnosti i politiků válku kritizuje a poukazuje na vysoké náklady i rozhodnutí zahájit operace bez konzultace s Kongresem.
Konflikt má i širší ekonomické dopady, zejména kvůli růstu cen ropy a zvýšené nejistotě. Administrativa zvažuje další kroky, včetně případného nasazení pozemních sil, přičemž zatím nebylo přijato konečné rozhodnutí.
Zdroj: BBC (Velká Británie)