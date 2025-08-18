Prezident Donald Trump zdůraznil, že chce armádu využít k potírání těchto skupin, které jeho administrativa označila za globální teroristické organizace.
Podle amerického úředníka, který hovořil pod podmínkou anonymity, zahrnuje posílení vojenské přítomnosti několik špionážních letounů P-8, nejméně jednu vojenskou loď a jednu útočnou ponorku. Operace má probíhat v průběhu několika měsíců a síly budou působit v mezinárodním vzdušném prostoru a vodách.
Potírání drogových kartelů si Trump stanovil jako jeden z hlavních cílů své administrativy – a to v rámci širšího úsilí o omezení migrace a zajištění jižní hranice USA. Již v předchozích měsících byla do oblasti nasazena minimálně dvě vojenská plavidla, která měla pomoci s ochranou hranic a bojem proti pašování drog.
Zdroj: Reuters(Velká Británie)