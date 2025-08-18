Co psala světová média o Severoatlantické alianci

Americká armáda nasazuje síly do jižního Karibiku proti drogovým skupinám

18. srpna 2025  17:34
Spojené státy nasadily vzdušné a námořní síly v jižním Karibiku s cílem čelit hrozbám ze strany latinskoamerických drogových kartelů.  

Budova Kapitolu ve Washingtonu, sídlo amerického Kongresu | foto: Lubomír Světničkanatoaktual.cz

 Prezident Donald Trump zdůraznil, že chce armádu využít k potírání těchto skupin, které jeho administrativa označila za globální teroristické organizace.

Podle amerického úředníka, který hovořil pod podmínkou anonymity, zahrnuje posílení vojenské přítomnosti několik špionážních letounů P-8, nejméně jednu vojenskou loď a jednu útočnou ponorku. Operace má probíhat v průběhu několika měsíců a síly budou působit v mezinárodním vzdušném prostoru a vodách.

Potírání drogových kartelů si Trump stanovil jako jeden z hlavních cílů své administrativy – a to v rámci širšího úsilí o omezení migrace a zajištění jižní hranice USA. Již v předchozích měsících byla do oblasti nasazena minimálně dvě vojenská plavidla, která měla pomoci s ochranou hranic a bojem proti pašování drog.

Zdroj: Reuters(Velká Británie)

aam; natoaktual.cz

