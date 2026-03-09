natoaktual.cz

    9. března 2026  13:51
    USA a Jižní Korea zahájily rozsáhlé společné jarní vojenské cvičení, přičemž počet plánovaných polních manévrů se oproti loňsku výrazně snížil.  

    Americký bombardér B-1 v doprovodu jihokorejských letounů F-15 | foto: Republic of Korea Air Force, Chief Master Sgt. Kim, Kyeong Ryul

    Cvičení Freedom Shield, které potrvá do 19. března, má posílit společnou obrannou připravenost obou spojenců.

    Letošního cvičení by se mělo zúčastnit zhruba 18 tisíc vojáků. Zaměří se mimo jiné na posouzení podmínek pro předání válečné operační kontroly z USA na Jižní Koreu. Soul usiluje o podmíněné převzetí válečného velení od Washingtonu během pětiletého mandátu prezidenta I Če-mjonga, který končí v roce 2030.

    Spojenci letos plánují uskutečnit 22 polních cvičení, zatímco loni se za vlády bývalého prezidenta Jun Sok-jola konalo 51 takových manévrů. Tento krok přichází v době, kdy se Jižní Korea snaží vytvořit „příznivé podmínky“ pro možný dialog mezi Severní Koreou a USA před plánovanou návštěvou prezidenta Donalda Trumpa v Číně.

    Zdroj: Anadolu Ajansı (Turecko)

    aam; natoaktual.cz

