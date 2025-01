Na hranici se nyní nachází přibližně 2 200 vojáků v rámci Joint Task Force-North.

Nově nasazení vojáci by měli pomoct celní a pohraniční stráži USA s logistikou, administrativou, monitorováním hranice a údržbou techniky. Zatím není zcela zřejmé, které jednotky na hranici zamíří, ale neměly by být zapojeny do přímého vymáhání práva, jako je zatýkání nebo zabavování drog, jelikož jim to zakazuje zákon posse comitatus. Součástí operace bude také příprava repatriačních letů pro deportaci nelegálních migrantů.

Je možné, že dojde i k dalšímu posílení vojenské přítomnosti na americko-mexické hranici, jelikož Trumpova administrativa údajně požádala armádu, aby byla připravena okamžitě nasadit až deset tisíc vojáků. Tento krok vyvolal kritiku některých armádních činitelů, kteří varují před možným vyčerpáním zdrojů a odklonem od jiných misí po celém světě.

Zdroj: CNN (USA)