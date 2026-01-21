natoaktual.cz

    21. ledna 2026  16:01
    Spojené státy a Japonsko výrazně mění své obranné strategie a stále více spoléhají na levné, masově nasaditelné bezpilotní systémy, které mají vyrovnat rostoucí vojenskou převahu Číny.  

    ilustrační foto | foto: natoaktual.cz

    Americké ozbrojené síly začaly zavádět autonomní útočné drony LUCAS, inspirované íránským typem Šáhid-136, a to v rámci širší iniciativy Pentagonu určené k rychlému rozšíření flotily „spotřebních“ dronů napříč všemi armádními složkami. Tyto systémy mají zvýšit potenciál bojové síly a kompenzovat čínskou výhodu v počtech vojáků i klasické techniky, zejména v případném konfliktu o Tchaj-wan.

    Podobným směrem se vydává i Japonsko, které schválilo rozsáhlý program SHIELD – vícevrstvý „dronový štít“ pro obranu svého jihozápadního pobřeží. Do konce roku 2027 chce Tokio nasadit velké množství levných vzdušných, hladinových i podvodních dronů určených k průzkumu i útokům, včetně systémů schopných působit ve formacích. Klíčovou roli má sehrát centralizované velení, které propojí senzory a zbraňové systémy napříč jednotlivými doménami.

    Posun k bezpilotním prostředkům odráží obavy z rychlého růstu čínských námořních a leteckých kapacit, daného nejen technologickým pokrokem, ale i enormní průmyslovou výrobní schopností. USA i jejich spojenci proto sázejí na asymetrický přístup založený na přebytku bezpilotních platforem a ochotě přijímat ztráty techniky, aby snížili rizika pro lidské posádky.

    Zdroj: The Japan Times (Japonsko)

    dkr; natoaktual.cz

