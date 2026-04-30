Víte, k čemu slouží Parlamentní
hromáždění NATO?

    Válka s Íránem stála USA podle Pentagonu 25 miliard dolarů

    30. dubna 2026  20:12
    Válka Spojených států s Íránem dosud stála 25 miliard dolarů, uvedl představitel Pentagonu Jules Hurst při jednání výboru Sněmovny reprezentantů USA.  

    Americké ministerstvo obrany | foto: Google maps

    Jde o první oficiální odhad nákladů konfliktu, přičemž většina výdajů směřovala na munici. Není však jasné, zda částka zahrnuje i budoucí náklady na opravy infrastruktury na Blízkém východě.

    Konflikt zahájený 28. února vedl k nasazení desítek tisíc amerických vojáků a k udržování tří letadlových lodí v regionu. Boje si vyžádaly 13 mrtvých amerických vojáků a stovky zraněných, přičemž obě strany nyní dodržují křehké příměří. Americký ministr obrany Pete Hegseth výdaje obhajoval tím, že cílem je zabránit Íránu v získání jaderné zbraně. „Kolik byste zaplatili za to, aby Írán nezískal jadernou bombu? Kolik byste zaplatili?“ zeptal se Hegseth.

    Vysoké náklady i dopady války se promítají do domácí politiky, kdy růst cen energií a dalších komodit ovlivňuje veřejné mínění. Podpora konfliktu mezi Američany podle průzkumu klesá a situace komplikuje postavení Republikánů před nadcházejícími volbami, které určí budoucí rozložení sil ve Sněmovně reprezentantů a možná i Senátu.

    Zdroj: Reuters (Velká Británie)

    vst; natoaktual.cz

