Jde o první oficiální odhad nákladů konfliktu, přičemž většina výdajů směřovala na munici. Není však jasné, zda částka zahrnuje i budoucí náklady na opravy infrastruktury na Blízkém východě.
Konflikt zahájený 28. února vedl k nasazení desítek tisíc amerických vojáků a k udržování tří letadlových lodí v regionu. Boje si vyžádaly 13 mrtvých amerických vojáků a stovky zraněných, přičemž obě strany nyní dodržují křehké příměří. Americký ministr obrany Pete Hegseth výdaje obhajoval tím, že cílem je zabránit Íránu v získání jaderné zbraně. „Kolik byste zaplatili za to, aby Írán nezískal jadernou bombu? Kolik byste zaplatili?“ zeptal se Hegseth.
Vysoké náklady i dopady války se promítají do domácí politiky, kdy růst cen energií a dalších komodit ovlivňuje veřejné mínění. Podpora konfliktu mezi Američany podle průzkumu klesá a situace komplikuje postavení Republikánů před nadcházejícími volbami, které určí budoucí rozložení sil ve Sněmovně reprezentantů a možná i Senátu.
Zdroj: Reuters (Velká Británie)