V regionu se už pohybuje letadlová loď USS Abraham Lincoln a USS Gerald R. Ford je na cestě. V jejich doprovodných flotilách jsou mj. torpédoborce s řízenými střelami Tomahawk a pravděpodobně také jaderné ponorky, součástí doprovodu je rovněž rozšířená protivzdušná ochrana. Celkem je v oblasti evidováno jedenáct amerických torpédoborců.
Druhým prvkem jsou posílené prostředky protivzdušné obrany, které byly během posledních dnů přepraveny na americké základny. Izrael zároveň přesunul baterie systému Iron Dome k východním hranicím. V regionu je patrné rozsáhlé nasazení tankovacích letounů, což naznačuje možnost i déle trvající letecké kampaně. pro případnou operaci proti Íránu je tak k dispozici více než 100 amerických bojových letounů včetně typů F-15, F-18, F-22, F-35 a bombardérů B-2.
Nasazeno bylo také nejméně šest letounů včasné výstrahy E-3 Sentry. Sledování pohybu lodí a letadel potvrzuje rozsáhlé přesuny amerických sil se schopností zaútočit na Írán.
Zdroj: Sky News (Velká Británie)