Írán podle zpravodajských odhadů obnovil část výroby dronů a pracuje také na opravách raketových základen, odpalovacích systémů a výrobních kapacit poškozených během americko-izraelských útoků.
Američtí představitelé upozornili, že Írán obnovuje své schopnosti rychleji, než se očekávalo. Některé odhady podle nich naznačují, že Írán by mohl obnovit schopnost provádět dronové útoky do šesti měsíců. K rychlé obnově podle zdrojů přispívá pomoc Ruska a Číny, ale také možnost, že útoky USA a Izraele způsobily menší škody, než se původně předpokládalo.
Zdroj: Anadolu Agency (Turecko)