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    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    USA zahájily novou vlnu úderů proti Íránu

    13. července 2026  16:33
    Spojené státy zahájily novou vlnu úderů proti Íránu s cílem omezit schopnost Teheránu útočit na obchodní lodě v Hormuzském průlivu.  

    Manévry iránského námořnictva v Hormuzském průlivu | foto: Záběry iránské televize

    Americký prezident Donald Trump uvedl, že operace nařídil, aby íránské síly nesly odpovědnost za své činy. Írán označil útoky za krok, který zmařil několikaměsíční diplomatické úsilí o snížení napětí.

    Teherán odpověděl raketovými a dronovými útoky na země regionu, kde působí americké síly. Jordánsko oznámilo sestřelení čtyř íránských raket, Kuvajt aktivoval protivzdušnou obranu a útokům čelily také Katar a Spojené arabské emiráty.

    Obnovené boje dále ohrozily dříve uzavřené příměří mezi Washingtonem a Teheránem. Írán zároveň uvedl, že kvůli americkým vojenským aktivitám není v současnosti možné zajišťovat průjezd Hormuzským průlivem, zatímco Spojené státy deklarovaly pokračující ochranu svobody plavby v oblasti.

    Zdroj: The Guardian (Velká Británie)

    dkr; natoaktual.cz

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