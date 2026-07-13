Americký prezident Donald Trump uvedl, že operace nařídil, aby íránské síly nesly odpovědnost za své činy. Írán označil útoky za krok, který zmařil několikaměsíční diplomatické úsilí o snížení napětí.
Teherán odpověděl raketovými a dronovými útoky na země regionu, kde působí americké síly. Jordánsko oznámilo sestřelení čtyř íránských raket, Kuvajt aktivoval protivzdušnou obranu a útokům čelily také Katar a Spojené arabské emiráty.
Obnovené boje dále ohrozily dříve uzavřené příměří mezi Washingtonem a Teheránem. Írán zároveň uvedl, že kvůli americkým vojenským aktivitám není v současnosti možné zajišťovat průjezd Hormuzským průlivem, zatímco Spojené státy deklarovaly pokračující ochranu svobody plavby v oblasti.
Zdroj: The Guardian (Velká Británie)