Trump obvinil Írán z vydírání a uvedl, že americké síly budou v mezinárodních vodách zastavovat lodě, které Íránu zaplatily poplatek za průjezd, a zároveň zahájí odminování oblasti. „Takže tady to máte, jednání proběhlo dobře, většina bodů byla dohodnuta, ale ten jediný, který byl skutečně důležitý, jaderný, nikoli,“ řekl Trump.
Írán podle amerického prezidenta fakticky ovládá strategický průliv, kterým prochází významná část světových dodávek ropy a zkapalněného plynu. Íránské revoluční gardy uvedly, že civilní lodě mohou proplouvat za stanovených podmínek, avšak vojenská plavidla budou považována za porušení příměří. Provoz v úžině výrazně zpomalil, což má dopady na globální ekonomiku.
Trumpova vyjádření vyvolala obavy o budoucnost křehkého příměří. Zprostředkovatelé vyzvali k pokračování jednání a prodloužení klidu zbraní. „Vyzývám k prodloužení příměří a pokračování jednání. Úspěch může vyžadovat bolestivé ústupky, ale to není nic ve srovnání s bolestí selhání a války,“ prohlásil ománský ministr zahraničí Badr Albusaidi. Kritiku vyjádřili i američtí demokraté, podle nichž není jasné, jak má blokáda přispět k otevření průlivu.
Zdroj: Al-Džazíra (Katar)