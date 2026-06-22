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    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    USA a Írán se dohodly na plánu pro ukončení vojenských operací v Libanonu

    22. června 2026  17:12
    Spojené státy americké a Írán dosáhly během rozhovorů ve Švýcarsku pokroku na cestě k závěrečné dohodě, která by měla být uzavřena do 60 dnů.  

    Írán (ilustrační foto) | foto: Flickr/yeowatzup

    Součástí dohody je ustavení výboru a mechanismu pro ukončení nepřátelských akcí v Libanonu.

    Strany se dohodly na ustavení výboru na vysoké úrovni, který bude dohlížet na průběh vyjednávání po politické stránce. Hlavní vyjednavači budou výboru pravidelně podávat zprávy a povedou pracovní skupiny zabývající se jadernými otázkami, sankcemi a řešením sporů.

    Obě země se rovněž dohodly na zřízení „dekonfliktní“ skupiny mezi USA, Íránem a Libanonem, která bude fungovat za součinnosti zprostředkovatelských zemí a jejímž cílem bude zajistit úplné ukončení vojenských nepřátelských akcí v Libanonu.

    Na základě memoranda se Washington a Teherán dohodly na opětovném otevření Hormuzského průlivu bez poplatků na dobu nejméně 60 dnů a na ukončení veškerých nepřátelských akcí, včetně těch v Libanonu, kde přetrvávají boje mezi Izraelem a Hizballáhem podporovaným Íránem.

    Zdroj: CNBC (USA)

    rku; natoaktual.cz

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