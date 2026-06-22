Součástí dohody je ustavení výboru a mechanismu pro ukončení nepřátelských akcí v Libanonu.
Strany se dohodly na ustavení výboru na vysoké úrovni, který bude dohlížet na průběh vyjednávání po politické stránce. Hlavní vyjednavači budou výboru pravidelně podávat zprávy a povedou pracovní skupiny zabývající se jadernými otázkami, sankcemi a řešením sporů.
Obě země se rovněž dohodly na zřízení „dekonfliktní“ skupiny mezi USA, Íránem a Libanonem, která bude fungovat za součinnosti zprostředkovatelských zemí a jejímž cílem bude zajistit úplné ukončení vojenských nepřátelských akcí v Libanonu.
Na základě memoranda se Washington a Teherán dohodly na opětovném otevření Hormuzského průlivu bez poplatků na dobu nejméně 60 dnů a na ukončení veškerých nepřátelských akcí, včetně těch v Libanonu, kde přetrvávají boje mezi Izraelem a Hizballáhem podporovaným Íránem.
Zdroj: CNBC (USA)