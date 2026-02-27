Ministerstvo spravedlnosti uvedlo, že někdejší major a instruktor výcviku na letounech F-35 Lightning II údajně zradil svou zemi. „Čínská vláda nadále využívá odborné znalosti současných i bývalých příslušníků ozbrojených sil USA k modernizaci vojenských schopností Číny. Toto zatčení slouží jako varování,“ uvedl Roman Rozhavsky, zástupce ředitele oddělení kontrarozvědky a špionáže FBI.
Brown sloužil v letectvu 24 let a byl i ve velení citlivých jednotek včetně těch spojených s jadernými zbraňovými systémy. Po odchodu z armády pracoval jako civilní pilot a později jako kontraktor při výcviku amerických pilotů na letounech F-35 a A-10. Podle obžaloby odcestoval do Číny v prosinci 2023 a vrátil se až na začátku února 2026.
Jeho smlouvu měl zprostředkovat Stephen Su Bin, který byl dříve odsouzen za krádež amerických vojenských tajemství. Případ připomíná kauzu bývalého pilota námořní pěchoty Daniela Duggana, jenž čelí vydání z Austrálie do USA kvůli obdobnému obvinění.
Zdroj: Al Džazíra (Katar)