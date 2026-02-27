natoaktual.cz

Nové factboxy

Víte, k čemu slouží Parlamentní
hromáždění NATO?

  • natoaktual.cz
  • Zpravodajství
  • Informační centrum o NATO
  • nato.idnes.cz
    •

    Zpravodajství

    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    USA: bývalý instruktor F-35 čelí obvinění z výcviku čínských pilotů

    27. února 2026  19:23
    Americké úřady zatkly bývalého důstojníka amerického letectva Geralda Browna, kterého viní z nelegálního výcviku čínských vojenských pilotů.  

    Čína (ilustrační foto) | foto: Daderot

    Ministerstvo spravedlnosti uvedlo, že někdejší major a instruktor výcviku na letounech F-35 Lightning II údajně zradil svou zemi. „Čínská vláda nadále využívá odborné znalosti současných i bývalých příslušníků ozbrojených sil USA k modernizaci vojenských schopností Číny. Toto zatčení slouží jako varování,“ uvedl Roman Rozhavsky, zástupce ředitele oddělení kontrarozvědky a špionáže FBI.

    Brown sloužil v letectvu 24 let a byl i ve velení citlivých jednotek včetně těch spojených s jadernými zbraňovými systémy. Po odchodu z armády pracoval jako civilní pilot a později jako kontraktor při výcviku amerických pilotů na letounech F-35 a A-10. Podle obžaloby odcestoval do Číny v prosinci 2023 a vrátil se až na začátku února 2026.

    Jeho smlouvu měl zprostředkovat Stephen Su Bin, který byl dříve odsouzen za krádež amerických vojenských tajemství. Případ připomíná kauzu bývalého pilota námořní pěchoty Daniela Duggana, jenž čelí vydání z Austrálie do USA kvůli obdobnému obvinění.

    Zdroj: Al Džazíra (Katar)

    vst; natoaktual.cz

    Barista i záchranář u kanónu

    Říjen 2019

    Poprvé v historii nechala armáda záložáky pálit z kanónů ostrými

    Dny NATO v Ostravě

    Září 2019

    Dny NATO navštívilo 220 tisíc lidí, ukázaly i nové vrtulníky pro armádu.

    Továrna na instruktory

    Červenec 2019

    Britský poradní tým s pomocí Čechů vyškolil už přes 9 500 vojenských instruktorů.

    Mraky prachu, vedro a léčky

    Červen 2019

    Jak vypadá příprava českých vojáků na misi v africkém Mali.

    Partneři portálu

    NATO PDD iDnes.cz Newton Media