    USA dovolí Kataru vybudovat letecké zařízení v Idahu

    14. října 2025  11:34
    Spojené státy americké povolí Kataru vybudovat letecké zařízení na základně Mountain Home v americkém státě Idaho.  

    Ilustrační foto. | foto: PRT Lógar

    Podle amerického ministra obrany Peta Hegsetha zde budou působit katarské stíhačky F-15 a jejich piloti, kteří budou cvičit společně s americkými jednotkami.

    „Tento projekt zvýší naši společnou připravenost a interoperabilitu,“ uvedl Hegseth po jednání se svým katarským protějškem Saúdem bin Abdurrahmánem Ál-Tháním. „Je to jen další příklad našeho partnerství. A doufám, Vaše Excelence, že víte, že se na nás můžete spolehnout,“ doplnil Hegseth.

    Dohoda přichází několik týdnů poté, co prezident Donald Trump podepsal výnos, jímž USA garantují bezpečnost Kataru, který je klíčovým, avšak nečlenským spojencem Severoatlantické aliance. Podle amerických představitelů však plány na zařízení vznikaly už před několika lety. Pentagon zdůraznil, že nejde o katarskou základnu na americkém území, ale o běžný program, jaký mají Spojené státy i s dalšími partnery, například Německem či Singapurem.

    Katar, jenž hostí největší americkou základnu Al-Udeid v regionu Blízkého východu, má podle Hegsetha významnou roli při blízkovýchodních mírových jednáních a při podpoře amerických operací proti Íránu. Projekt počítá se zázemím pro dvanáct strojů F-15QA a zhruba třemi sty katarských a amerických vojáků.

    Zdroj: CNN (USA)

    vst; natoaktual.cz

