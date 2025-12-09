Do léta 2026 má armáda získat zhruba 30 tisíc strojů, do roku 2027 přes 200 tisíc, při cílové ceně kolem pěti tisíc dolarů za kus. Drony se mají stát běžnou součástí manévrových a kombinovaných operací, nejen zpravodajským nástrojem.
Masivní nákup ale otevírá zásadní otázky: jak budou jednotky trénovat masové nasazení dronů, jakou infrastrukturu bude nutné vybudovat pro skladování, údržbu a evidenci desítek tisíc platforem a jak se nastaví velení a řízení rojů v prostředí silného rušení. Důležitá je i odolnost průmyslové základny – zda firmy dokážou dlouhodobě dodávat klíčové komponenty ve velkém objemu a bez kritické závislosti na zahraničních dodavatelích.
Program odráží posun k válčení založenému na množství, autonomii a distribuovaných úderech. O tom, zda 300 tisíc dronů přinese převahu, rozhodne hlavně to, jak rychle se armáda přizpůsobí ve výcviku, logistice a doktríně.
Zdroj: Military.com (USA)