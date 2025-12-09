natoaktual.cz

    USA budují flotilu 300 tisíc dronů

    9. prosince 2025  18:35
    Americký ministr obrany Pete Hegseth spustil program Drone Dominance, který má dodat přes 300 tisíc dronů.  

    ilustrační foto. | foto: @PBS_Velka_Bites

    Do léta 2026 má armáda získat zhruba 30 tisíc strojů, do roku 2027 přes 200 tisíc, při cílové ceně kolem pěti tisíc dolarů za kus. Drony se mají stát běžnou součástí manévrových a kombinovaných operací, nejen zpravodajským nástrojem.

    Masivní nákup ale otevírá zásadní otázky: jak budou jednotky trénovat masové nasazení dronů, jakou infrastrukturu bude nutné vybudovat pro skladování, údržbu a evidenci desítek tisíc platforem a jak se nastaví velení a řízení rojů v prostředí silného rušení. Důležitá je i odolnost průmyslové základny – zda firmy dokážou dlouhodobě dodávat klíčové komponenty ve velkém objemu a bez kritické závislosti na zahraničních dodavatelích.

    Program odráží posun k válčení založenému na množství, autonomii a distribuovaných úderech. O tom, zda 300 tisíc dronů přinese převahu, rozhodne hlavně to, jak rychle se armáda přizpůsobí ve výcviku, logistice a doktríně.

    Zdroj: Military.com (USA)

    vst; natoaktual.cz

    Barista i záchranář u kanónu

    Říjen 2019

    Poprvé v historii nechala armáda záložáky pálit z kanónů ostrými

    Dny NATO v Ostravě

    Září 2019

    Dny NATO navštívilo 220 tisíc lidí, ukázaly i nové vrtulníky pro armádu.

    Továrna na instruktory

    Červenec 2019

    Britský poradní tým s pomocí Čechů vyškolil už přes 9 500 vojenských instruktorů.

    Mraky prachu, vedro a léčky

    Červen 2019

    Jak vypadá příprava českých vojáků na misi v africkém Mali.

