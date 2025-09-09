Jde o výraznou eskalaci síly v regionu.
Zdroj obeznámený s plány potvrdil serveru Military.com nasazení deseti letounů F-35. Agentura Reuters uvedla, že stroje mají být využity při operacích proti vybraným narkoteroristickým organizacím působícím v jižním Karibiku a že do oblasti dorazí koncem příštího týdne. K tomuto kroku došlo krátce poté, co Pentagon veřejně varoval Venezuelu kvůli jejím vojenským letadlům, která se pohybovala v blízkosti amerického námořního plavidla.
Nasazení F-35 navazuje také na nedávný incident, kdy Trumpova administrativa oslavovala letecký útok na malou loď v jižním Karibském moři. Při zásahu zahynulo všech 11 lidí na palubě.
Podle americké administrativy šlo o členy mezinárodního gangu Tren de Aragua převážející drogy. Vláda však neposkytla důkazy, což mezi právními experty vyvolalo obavy z bezprecedentního použití vojenské síly proti civilistům mimo válečnou zónu.
Zdroj: Military.com(USA)