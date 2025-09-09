natoaktual.cz

Hledáme stážisty

Máte zájem o stáž v Informačním
centru o NATO? Ozvěte se nám!

  • natoaktual.cz
  • Zpravodajství
  • Informační centrum o NATO
  • nato.idnes.cz
    •

    Zpravodajství

    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Američané nasadí letouny F-35 proti drogovým kartelům v Karibiku

    9. září 2025  16:07
    Administrativa prezidenta Donalda Trumpa vysílá na Portoriko několik stíhaček F-35 v rámci operací proti drogovým kartelům.  

    Letoun F-35 amerického letectva | foto: DVIDS

    Jde o výraznou eskalaci síly v regionu.

    Zdroj obeznámený s plány potvrdil serveru Military.com nasazení deseti letounů F-35. Agentura Reuters uvedla, že stroje mají být využity při operacích proti vybraným narkoteroristickým organizacím působícím v jižním Karibiku a že do oblasti dorazí koncem příštího týdne. K tomuto kroku došlo krátce poté, co Pentagon veřejně varoval Venezuelu kvůli jejím vojenským letadlům, která se pohybovala v blízkosti amerického námořního plavidla.

    Nasazení F-35 navazuje také na nedávný incident, kdy Trumpova administrativa oslavovala letecký útok na malou loď v jižním Karibském moři. Při zásahu zahynulo všech 11 lidí na palubě.

    Podle americké administrativy šlo o členy mezinárodního gangu Tren de Aragua převážející drogy. Vláda však neposkytla důkazy, což mezi právními experty vyvolalo obavy z bezprecedentního použití vojenské síly proti civilistům mimo válečnou zónu.

    Zdroj: Military.com(USA)

    aam; natoaktual.cz

    Barista i záchranář u kanónu

    Říjen 2019

    Poprvé v historii nechala armáda záložáky pálit z kanónů ostrými

    Dny NATO v Ostravě

    Září 2019

    Dny NATO navštívilo 220 tisíc lidí, ukázaly i nové vrtulníky pro armádu.

    Továrna na instruktory

    Červenec 2019

    Britský poradní tým s pomocí Čechů vyškolil už přes 9 500 vojenských instruktorů.

    Mraky prachu, vedro a léčky

    Červen 2019

    Jak vypadá příprava českých vojáků na misi v africkém Mali.

    Partneři portálu

    NATO PDD iDnes.cz Newton Media