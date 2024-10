Podle ní tento přístup neposkytne nejefektivnější nebo nejrychlejší způsob, jak zabezpečit zbraně pro Ukrajinu a další spojence, kteří čelí bezpečnostním hrozbám.

EU plánuje, že do roku 2030 utratí polovinu svého rozpočtu na obranu výhradně za evropské zbraně. Tento podíl by měl do roku 2035 vzrůst na 60 %.

Vůdčím státem této iniciativy je Francie, která nicméně čelí kritice, že pouze chrání svůj vlastní zbrojní průmysl, a to bez schopnosti konkurovat objemům a rychlým dodávkám jiných zemí, jako jsou USA nebo Jižní Korea.

Například Polsko je v posledních letech velkým odběratelem jihokorejských zbraní. K iniciativě se negativně staví také státy jako Švédsko nebo Nizozemsko, které jsou v této oblasti velice proamericky orientovány.

