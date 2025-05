„Klíčovou otázkou by bylo naplánovat stažení předem. To by dalo Alianci možnost se přesměrovat a přizpůsobit,“ uvedl Dragone.

Nová americká strategie, jejíž části unikly na veřejnost v březnu roku 2025, navrhuje využití sil alokovaných v Evropě na odstrašení a odrazení Číny od invaze na Tchaj-wan. Pentagon zatím tento plán nerealizoval, Dragone však připustil, že evropské státy by mohly chybějící americké kapacity v Evropě postupně nahradit.

Aliance se v souvislosti s válkou na Ukrajině snaží navýšit obranné výdaje – dvě procenta HDP již plní 22 ze 32 členů, USA však požadují až pět procent. Generální tajemník NATO Mark Rutte zvažuje kompromisní návrh 3,5 % na obranu a dalších 1,5 % na širší bezpečnostní opatření.

Zdroj: Defense News (USA)