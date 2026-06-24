Odchod přichází v době rozsáhlých změn ve vedení Pentagonu, které prosazuje americký ministr obrany Pete Hegseth. Součástí reforem je také snížení počtu generálských pozic. Velení americké armády v Evropě a Africe má být nově převedeno ze čtyřhvězdičkového na tříhvězdičkové.
Donahue patří mezi nejzkušenější důstojníky americké armády. V minulosti velel jednotce Delta Force i 82. výsadkové divizi a účastnil se řady bojových operací. Veřejnosti se zapsal jako poslední americký voják, který v roce 2021 opustil Afghánistán během stahování amerických sil.
Zdroj: ABC News (USA)