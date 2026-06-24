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    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Velitel amerických pozemních sil v Evropě nečekaně odchází do důchodu

    24. června 2026  20:43
    Americký generál Chris Donahue, velitel amerických pozemních sil v Evropě a Africe, má v nejbližších dnech oznámit odchod do důchodu. Ve funkci působil posledních 18 měsíců.  

    Velitel amerických pozemních sil v Evropě generál Christopher Donahue | foto: @VCorps

    Odchod přichází v době rozsáhlých změn ve vedení Pentagonu, které prosazuje americký ministr obrany Pete Hegseth. Součástí reforem je také snížení počtu generálských pozic. Velení americké armády v Evropě a Africe má být nově převedeno ze čtyřhvězdičkového na tříhvězdičkové.

    Donahue patří mezi nejzkušenější důstojníky americké armády. V minulosti velel jednotce Delta Force i 82. výsadkové divizi a účastnil se řady bojových operací. Veřejnosti se zapsal jako poslední americký voják, který v roce 2021 opustil Afghánistán během stahování amerických sil.

    Zdroj: ABC News (USA)

    dkr; natoaktual.cz

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