Někteří zástupci Republikánské strany vyjádřili vážné obavy ohledně těchto plánovaných změn. Plánované změny zahrnují možné sloučení amerického velitelství pro Evropu (EUCOM) s velitelstvím pro Afriku (AFRICOM). Podobně by mohlo dopadnout velitelství pro Jižní Ameriku (SOUTHCOM) a Severní velitelství (NORTHCOM), které by mohlo být sloučeno pod novým názvem AMERICOM. V plánu je podle některých zdrojů i přehodnocení vedoucí role USA v Severoatlantické alianci, konkrétně vzdání se důležité funkce vrchního velitele spojeneckých sil v Evropě (SACEUR). Také by mohlo dojít na posílení sil USA v Japonsku.

Trumpova administrativa se jasně odklání od Evropy, zlepšuje vztahy s Ruskem a soustředí se na rostoucí výzvu v podobě Číny, která je dlouhodobě na vzestupu.

„Pentagon se bude ve velké míře spoléhat na Elona Muska a jeho ministerstvo vládní efektivity (DOGE), aby odhalil podvody, plýtvání a zneužívání rozpočtu,“ uvedl ministr obrany Pete Hegseth. „Nepřijmeme žádné zásadní změny ve vojenské struktuře bez řádného meziagenturního procesu, koordinace s velitelstvími a spolupráce s Kongresem. Takové kroky by mohly oslabit americké odstrašování a poškodit naše vyjednávací pozice s protivníky,“ prohlásili republikánský senátor Roger Wicker a člen Sněmovny reprezentantů Mike Rogers.

Zdroj: Newsweek (USA)