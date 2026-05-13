Podle několika zdrojů chtějí USA otevřít tři nové základny na jihu ostrova, především kvůli sledování ruské a čínské námořní aktivity v prostoru mezi Grónskem, Islandem a Velkou Británií známém jako GIUK Gap. „Probíhá diplomatická linie jednání se Spojenými státy. Ministerstvo zahraničí v tuto chvíli nebude zacházet do dalších detailů,“ uvedl mluvčí grónského ministerstva zahraničí.
Jednání následují po lednových výrocích amerického prezidenta Donalda Trumpa, který prohlásil, že by USA měly Grónsko vlastnit, aby jej nezískalo Rusko nebo Čína. „Proč vyhrožovat spojenci vojenskou operací nebo invazí, když to, co chcete, lze poměrně snadno vyjednat?“ řekl jeden bývalý vysoce postavený americký obranný představitel. Podle zdrojů se během rozhovorů neobjevila možnost převzetí kontroly nad Grónskem silou, kterou Dánsko i Severoatlantická aliance veřejně odmítly. Jedna z nových základen by mohla vzniknout v Narsarsuaqu na místě bývalé americké základny, další lokality by měly využít existující infrastrukturu včetně letišť a přístavů.
Rozhovory podle zdrojů pokračují od poloviny ledna a zúčastnily se jich nejméně pětkrát delegace obou zemí. Grónský premiér Jens-Frederik Nielsen uvedl, že jednání se posunula správným směrem, zároveň však zopakoval, že Grónsko není na prodej. USA nyní provozují v Grónsku jedinou základnu Pituffik Space Base, zatímco během studené války měly na ostrově přibližně 17 vojenských zařízení.
Zdroj: BBC (Velká Británie)