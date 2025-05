Spojené státy, tehdy pod vedením administrativy Joea Bidena, byly pevným spojencem NATO. Podobné obranné dohody s USA již tehdy uzavřely i další severské státy.

Nyní, méně než rok po podpisu dohody, se dánský parlament připravuje na její ratifikaci, která je naplánována na 11. června. S blížícím se hlasováním však rostou obavy z možných důsledků dohody. Podle jejího znění budou američtí vojáci podléhat výhradně americké jurisdikci – pokud by spáchali trestný čin kdekoliv na dánském území, byli by souzeni primárně podle amerického, nikoliv dánského práva.

Dohoda rovněž umožňuje přítomnost amerických vojáků na třech dánských leteckých základnách – v Karupu, Skrydstrupu a Aalborgu – a dává americkému vojenskému personálu i vojenské policii pravomoci vůči dánským civilistům nejen na těchto základnách, ale potenciálně i mimo ně.

Spojené státy budou moci z Dánska provozovat široké spektrum vojenských aktivit, včetně rozmístění personálu, skladování zbraní a techniky, údržby, výcviku a cvičení.

Dohoda má být závazná po dobu deseti let bez možnosti výpovědi. Dánský ministr zahraničí Lars Løkke Rasmussen však minulý týden uvedl, že pokud by Spojené státy skutečně přistoupily k okupaci Grónska, Dánsko by mohlo smlouvu předčasně vypovědět.

Zdroj: The Guardian (Velká Británie)