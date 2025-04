Americké ministerstvo obrany začíná zkoušet, jak budou jeho společné síly bojovat jako integrovaný tým v rozsáhlém bojovém prostoru v případné válce proti Číně. Společné manévry myjí být lepší přípravou, než aby každá ze složek amerických ozbrojených sil podnikala své vlastní cvičení a zkoušela stejný druh scénáře.

Cílem je přitom získat mnohem jasnější představu o požadavcích na to, co je potřeba k tomu, aby tak složité bojové nasazení fungovalo.

Velitel štábu námořnictva admirál Michael Boyle během konference Sea-Air-Space upozornil na kontinuální zlepšení vojenských cvičení zaměřených na integrovanou spolupráci mezi jednotlivými složkami amerických ozbrojených sil.

Cílem společných cvičení je zlepšit taktické schopnosti jednotlivých složek a otestovat jejich schopnost vzájemné spolupráce a efektivní koordinace.

Podle Boyla příprava na válku s Čínou vyžaduje novou úroveň integrace, která zohledňuje i spolupráci s klíčovými spojenci. Toto úsilí lze pozorovat na cvičeních, jako je Return of Forces to the Pacific (REFORPAC) nebo Bamboo Eagle. Obdobná rozsáhlá cvičení neměla v amerických ozbrojených silách tradici, ale to se postupně mění.

Zdroj: The War Zone (USA)