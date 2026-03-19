Spojené státy však nyní uvádějí, že bezprostřední útok považují za nepravděpodobný.
Každoroční hodnocení hrozeb americké zpravodajské komunity konstatuje, že Peking upřednostňuje dosažení takzvaného sjednocení bez použití síly a zároveň si uvědomuje, že obojživelná invaze by byla mimořádně obtížná a nesla by vysoké riziko neúspěchu, zejména v případě zásahu USA.
Aktualizovaná analýza přichází v době, kdy se americký prezident Donald Trump snažil odložit důležitou schůzku s čínským vůdcem Si Ťin-pchingem v Pekingu. Očekávalo se, že jedním z jejích hlavních témat bude politika USA vůči Tchaj-wanu. Ačkoli Spojené státy neudržují s Tchaj-wanem oficiální diplomatické vztahy a dlouhodobě odmítají jednoznačně sdělit, zda by v případě konfliktu poskytly vojenskou podporu, čínští představitelé už dříve kritizovali Washington za vměšování do vnitřních záležitostí Číny.
Přestože nejnovější americké hodnocení mírní dřívější předpoklady o bezprostřední hrozbě, analytici upozorňují, že výrazně neovlivní snahy USA, Číny ani Tchaj-wanu připravovat se na možnost budoucího konfliktu.
Zdroj: CNN (USA)