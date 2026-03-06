natoaktual.cz

    6. března 2026  15:38
    Česká republika by se mohla zařadit mezi státy s nejnižšími obrannými výdaji v Severoatlantické alianci poté, co vláda premiéra Andreje Babiše navrhla rozpočet na rok 2026 s nižším financováním armády.  

    Americký velvyslanec v Praze Nicholas Merrick na konferenci Naše bezpečnost není samozřejmost na Pražském hradě. (5. března 2026) | foto: Ondřej Charvát, natoaktual.cz

    „Při zhruba 1,8 % HDP (hrubého domácího produktu) by Česko riskovalo, že bude patřit mezi státy s nejnižšími výdaji v rámci Aliance – a zároveň by vykazovalo negativní trend ve srovnání s ostatními spojenci v NATO,“ řekl americký velvyslanec v Praze Nicholas Merrick na bezpečnostní konferenci.

    Vláda podle návrhu snížila základní výdaje na obranu o 21 miliard korun oproti předchozímu návrhu bývalého kabinetu. „Tato úroveň výdajů znamená, že Česko riskuje nesplnění vlastních stanovených cílů v oblasti schopností. Pokud Česko nesplní své závazky, dopadne to na celou Alianci,“ uvedl Merrick. Včetně dalších výdajů, například na silniční projekty či strategické rezervy, by obranné výdaje dosahovaly asi 2,07 procenta HDP. Část expertů však upozorňuje, že tyto položky nemusí NATO uznat jako obranné.

    Spojené státy zároveň tlačí evropské spojence k vyšším investicím do obrany. Předchozí česká vláda plánovala zvyšovat výdaje každoročně alespoň o 0,2 procentního bodu až na tři procenta HDP v roce 2030, současná vláda však uvedla, že země k cíli 3,5 procenta nesměřuje.

    Zdroj: Reuters (Velká Británie)

    vst; natoaktual.cz

