    USA a Británie stahují část personálu ze základny v Kataru kvůli napětí s Íránem

    15. ledna 2026  11:07
    Spojené státy a Spojené království snižují počet vojáků na letecké základně Al-Udeid v Kataru.  

    Íránský prezident Masúd Pezeškján (uprostřed) | foto: @drpezeshkian

    Podle amerických i britských zdrojů jde o preventivní opatření v reakci na rostoucí regionální napětí a úvahy amerického prezidenta Donalda Trumpa o možném postupu vůči Íránu kvůli násilnému potlačování protivládních protestů. Není jasné, kolik z přibližně 10 000 amerických a asi 100 britských příslušníků základnu opustí. Podle Reuters by ale přesuny neměly být tak velké jako v případě přesunů před íránským útokem v červnu 2025.

    Současně Británie dočasně uzavřela své velvyslanectví v Teheránu a provozuje jej na dálku, zatímco USA vyzvaly své diplomaty a personál v Kataru k omezení cest na jakékoliv vojenské základny v regionu. Írán krátce uzavřel vzdušný prostor, což vedlo řadu aerolinek k obletům a zpožděním. Některé evropské státy, včetně Itálie a Polska, doporučily svým občanům Írán opustit.

    Napětí vyvolaly rozsáhlé protesty v Íránu, při nichž podle lidskoprávních organizací zahynulo přes 2 400 lidí a tisíce dalších byly zatčeny. Írán varoval, že případný americký útok by vyvolal odvetu proti americkým i spojeneckým cílům v regionu. Prezident Trump varoval Írán před „velmi silnou odezvou“ pokud bude docházet k popravám vězňů, ale zároveň vyjádřil naději, že zabíjení protestujících by podle jeho zdrojů mělo už končit a žádné popravy se neplánují.

    Zdroj: BBC (Velká Británie)

    dkr; natoaktual.cz

