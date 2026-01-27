natoaktual.cz

Nové factboxy

Víte, k čemu slouží Parlamentní
hromáždění NATO?

  • natoaktual.cz
  • Zpravodajství
  • Informační centrum o NATO
  • nato.idnes.cz
    •

    Zpravodajství

    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    USA přesouvají námořní a letecké síly na Blízký východ

    27. ledna 2026  9:57
    Americká armáda přesouvá letadlovou loď a další námořní a letecké prostředky do oblasti Perského zálivu v době rostoucího napětí s Íránem.  

    Americké letadlové lodě USS Abraham Lincoln (CVN 72) a USS John C. Stennis (CVN 74) ve Středomoří | foto: U.S. NAVY

    Americký prezident Donald Trump uvedl, že k regionu míří americká armáda lodí, přičemž Írán je jejím hlavním cílem.

    „Sledujeme Írán. Máme velkou sílu, která směřuje k Íránu,“ řekl Trump. Podle amerických představitelů má v nejbližších dnech na Blízký východ dorazit úderná skupina kolem letadlové lodi Abraham Lincoln a další prostředky, přičemž cílem je být připraven pro případ potřeby.

    Letadlová loď Abraham Lincoln změnila trasu z Jihočínského moře směrem na Blízký východ už před více než týdnem. Její skupina zahrnuje torpédoborce třídy Arleigh Burke vyzbrojené střelami Tomahawk a lodě se systémem Aegis určeným k protivzdušné a protiraketové obraně. Největší americké posílení v regionu v poslední době proběhlo v červnu, krátce před údery na tři íránské jaderné objekty během dvanáctidenní války Izraele s Teheránem. USA nyní zvažují také posílení systémů protivzdušné obrany na ochranu svých základen.

    Íránští představitelé varovali, že případný útok by proměnil americké základny v regionu v legitimní cíle, a zdůraznili, že země je připravena reagovat. Růst napětí vedl k omezení části letecké dopravy do oblasti. USA zároveň uvalily nové sankce na flotilu lodí obviněných z přepravy íránské ropy v rozporu se sankčním režimem. Napětí přetrvává i v souvislosti s nedávnými protesty v Íránu a mezinárodní kritikou zásahu tamních úřadů.

    Zdroj: Al Džazíra (Katar)

    vst; natoaktual.cz

    Barista i záchranář u kanónu

    Říjen 2019

    Poprvé v historii nechala armáda záložáky pálit z kanónů ostrými

    Dny NATO v Ostravě

    Září 2019

    Dny NATO navštívilo 220 tisíc lidí, ukázaly i nové vrtulníky pro armádu.

    Továrna na instruktory

    Červenec 2019

    Britský poradní tým s pomocí Čechů vyškolil už přes 9 500 vojenských instruktorů.

    Mraky prachu, vedro a léčky

    Červen 2019

    Jak vypadá příprava českých vojáků na misi v africkém Mali.

    Partneři portálu

    NATO PDD iDnes.cz Newton Media