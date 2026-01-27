Americký prezident Donald Trump uvedl, že k regionu míří americká armáda lodí, přičemž Írán je jejím hlavním cílem.
„Sledujeme Írán. Máme velkou sílu, která směřuje k Íránu,“ řekl Trump. Podle amerických představitelů má v nejbližších dnech na Blízký východ dorazit úderná skupina kolem letadlové lodi Abraham Lincoln a další prostředky, přičemž cílem je být připraven pro případ potřeby.
Letadlová loď Abraham Lincoln změnila trasu z Jihočínského moře směrem na Blízký východ už před více než týdnem. Její skupina zahrnuje torpédoborce třídy Arleigh Burke vyzbrojené střelami Tomahawk a lodě se systémem Aegis určeným k protivzdušné a protiraketové obraně. Největší americké posílení v regionu v poslední době proběhlo v červnu, krátce před údery na tři íránské jaderné objekty během dvanáctidenní války Izraele s Teheránem. USA nyní zvažují také posílení systémů protivzdušné obrany na ochranu svých základen.
Íránští představitelé varovali, že případný útok by proměnil americké základny v regionu v legitimní cíle, a zdůraznili, že země je připravena reagovat. Růst napětí vedl k omezení části letecké dopravy do oblasti. USA zároveň uvalily nové sankce na flotilu lodí obviněných z přepravy íránské ropy v rozporu se sankčním režimem. Napětí přetrvává i v souvislosti s nedávnými protesty v Íránu a mezinárodní kritikou zásahu tamních úřadů.
Zdroj: Al Džazíra (Katar)