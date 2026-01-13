natoaktual.cz

    Američtí občané vstupují do armády, aby ochránili rodiče bez dokladů

    13. ledna 2026  16:51
    V řadě míst Spojených států amerických s početnou hispánskou komunitou vyvolává zpřísněný postup imigračních úřadů strach z deportací.  

    Americká armáda | foto: @USARMY

    V Oregonu se toho snaží využít i náboráři národní gardy. Seržantka Rosa Cortez v oblasti kolem města The Dalles lidem vysvětluje, že služba může jejich rodinám přinést právní záchranu.

    Klíčová podmínka je jasná – do americké armády mohou nastoupit jen občané USA nebo lidé s trvalým pobytem, tzv. zelenou kartou. Právě proto se do ní hlásí děti migrantů bez dokladů, které občanství mají. Program Parole in Placeumožňuje získat dočasné povolení k pobytu manželům i rodičům vojáků, což jim dává ochranu před vyhoštěním a otevírá zrychlenou cestu k trvalému pobytu.

    Jedním z uchazečů o vstup do armády je třiadvacetiletý Juan. Chce, aby jeho matka díky programu nemusela z USA odejít, zvlášť po zadržení jejich známého. „Je šílené, co se děje,“ řekl Juan.

    Lindsey Vazquez už díky vstupu do armády pomohla rodičům získat dokumenty a práci. Cortez říká, že část mladých nejde do uniformy kvůli dobrodružství, ale hlavně proto, aby udrželi rodinu pohromadě.

    Zdroj: The New York Times (USA)

    vst; natoaktual.cz

