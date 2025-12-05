natoaktual.cz

    5. prosince 2025  14:46
    Americká armáda oznámila, že při útoku na loď převážející podezřelé narkotikum ve východním Pacifiku v mezinárodních vodách zabila čtyři muže.  

    Americký úder na člun u pobřeží Venezuely, který podle Pentagonu pašoval drogy | foto: @DeptofWar

    „Zpravodajské služby potvrdily, že plavidlo převáželo nelegální drogy a pohybovalo se po známé trase používané pro obchod s narkotiky ve východním Pacifiku,“ uvedlo Jižní velitelství amerických ozbrojených sil ve svém prohlášení na sociálních sítích. Podle něj provedly 4. prosince místního času americké síly smrtící kinetický úder na plavidlo v mezinárodních vodách, které provozovala teroristická organizace. Dodalo, že útok byl proveden na základě pokynu amerického ministra obrany Peta Hegsetha.

    Východní Pacifik zahrnuje oblast podél západního pobřeží Ameriky a zasahuje do 13 zemí od Kanady po Chile. Od začátku září se americká armáda zaměřuje na plavidla, u kterých má podle prezidenta Donalda Trumpa podezření, že jsou využívána k pašování drog z Jižní Ameriky do Spojených států. Série útoků začala 2. září, kdy byla venezuelská loď opakovaně zasažena a zahynulo 11 osob.

    Letos došlo v Karibiku a Tichomoří k více než 20 americkým vojenským úderům proti podezřelým drogovým plavidlům, při nichž zemřelo přes 80 lidí.

    Zdroj: ABC News (USA)

